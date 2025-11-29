Le Vietnam, l’incontournable eldorado de la gastronomie asiatique

Les World Culinary Awards viennent de publier la liste des meilleures destinations gastronomiques mondiales pour 2025. Le Vietnam y est sacré Destination gastronomique de premier plan d’Asie. Sa cuisine, alliance subtile de saveurs et de couleurs, reflète la diversité culturelle du pays, du Nord au Sud. Chaque région raconte une histoire singulière à travers ses plats emblématiques.

Photo : VOV

Des mets populaires aux créations raffinées, la cuisine vietnamienne offre un miroir vivant de son histoire, de ses territoires et de ses habitants. Portée par des ingrédients frais et une recherche constante d’équilibre, elle séduit de plus en plus experts, chefs et voyageurs internationaux. L’harmonie entre le sucré, l’acide, le salé et l’épicé, sublimée par les herbes aromatiques, incarne toute la finesse et la créativité vietnamiennes.

Duong Hai Anh est une experte culinaire renommée. "La cuisine vietnamienne attire les amis du monde entier et renforce l’attachement des Vietnamiens à leur pays. Derrière chaque plat se trouvent une histoire et une culture liée aux valeurs du pays. Quand les visiteurs viennent ici, ils ne font pas que manger. Ils découvrent l’ensemble de la culture vietnamienne, y compris la culture du quotidien", explique Duong Hai Anh, experte culinaire.

Grand exportateur de riz, le Vietnam a vu son riz ST25 être élu "meilleur riz du monde" en 2019, 2023 et 2025. À partir de cet ingrédient central, les Vietnamiens ont créé une multitude de plats : pho, bún, hu tiêu, et une grande variété de gâteaux à base de riz. Chaque spécialité se décline suivant les régions, avec des ingrédients et des épices propres à chaque terroir. "Dans un petit bol de bún, il y a tout: des ingrédients variés, des saveurs multiples. Le parfum de la citronnelle est incroyable, et lorsqu’on y ajoute du piment, le goût devient plus épicé et plus intense. Les fines nouilles blanches équilibrent parfaitement toutes ces saveurs", commente Kasia Klimczewska, une touriste étrangère, qui venait de se régalerd’un bol de bún, ces nouilles typiquement vietnamiennes.

Si la cuisine vietnamienne se décline en une mosaïque régionale, Hanoï y occupe une place centrale. La capitale vient d’obtenir le titre de "Destination gastronomique urbaine émergente de premier plan d’Asie", grâce à la richesse de ses plats et à leurs histoires. Le fameux cà phê trung, café à l’œuf, est désormais une boisson iconique sur la scène culinaire mondiale.Dans la ville de Huê, considérée comme la "capitale gastronomique" du Centre, les visiteurs dégustent des nouilles au boeuf, du riz aux palourdes, et les célèbres gâteaux traditionnels comme le bánh bèo, le bánh lọc ou le bánh ram ít.

À Hô Chi Minh-Ville, le sandwich local, appelé bánh mi, fait figure d’emblème, savoureuse combinaison de viande, d’herbes aromatiques, d’oignons et de sauces variées. L’expert culinaire Nguyên Thuong Quân nous propose un résumé des spécificités de la gastronomie vietnamienne. "La cuisine vietnamienne multiplie les méthodes et les inspirations pour enrichir notre vie quotidienne, en offrant davantage de choix. Elle se nourrit aussi des saisons et des régions pour s’adapter aux produits locaux. C’est là toute la richesse et le dynamisme d’une gastronomie du riz", explique-t-il.

Aux côtés de la haute cuisine, la cuisine de rue vietnamienne marque profondément les visiteurs. Les vendeurs ambulants, marchés et rues gourmandes dévoilent des plats simples et authentiques, dont les secrets sont transmis de génération en génération, comme l’indique l’experte culinaire Duong Hai Anh.

"La plupart des vendeurs de rue préparent des plats transmis depuis des générations. Ils se consacrent à une seule spécialité, qu’ils ont perfectionnée toute leur vie, parfois durant plusieurs vies. Ils savent comment obtenir la meilleure saveur, la plus belle couleur, la texture idéale avant de servir le client", note-t-elle.

Alliance de goûts, de couleurs et d’âme vietnamienne, la gastronomie devient ainsi un pont culturel, contribuant à diffuser l’image d’un Vietnam créatif et profondément attaché à son identité.

VOV/VNA/CVN