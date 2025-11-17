Tourisme et caféiculture : la voie du renouveau pour Kon Chênh

Lovée au cœur des montagnes majestueuses et des plantations de café éclatantes de verdure de la commune de Mang Den (province de Quang Ngai), la petite bourgade de Kon Chênh s’offre comme une parenthèse de grâce. Plus qu’une halte pour les voyageurs en quête de nature et d’arômes authentiques, elle ouvre la voie à une immersion dans l’âme culturelle du peuple Mo Nam.

Depuis quelque temps, le nom de Kon Chênh revient avec insistance sur les forums touristiques et les réseaux sociaux. Le village séduit par les histoires d’une communauté qui, tout en préservant son héritage, s’invente une nouvelle trajectoire de développement.

Dans la maison en bois baptisée Hiêm A Nac, l’hôtesse Y Ha accueille les visiteurs d’un sourire lumineux, une tasse de café fumant entre les mains. Ses gestes – torréfier, préparer, offrir – racontent mieux que des mots la fierté d’une femme qui cultive elle-même ses grains.

Y Ha raconte : "Les visiteurs viennent le plus souvent le week-end. Ils aiment manger du cơm lam, du porc grillé, boire du ruou can, puis écouter les gongs résonner dans la nuit. Certains donnent des conseils, d’autres complimentent, et cela me motive à apprendre davantage pour mieux accueillir les invités."

Sa famille et celle de A Nac furent parmi les premières à ouvrir un homestay en 2023. Y The, secrétaire de la cellule du village, accueille également des voyageurs depuis 2025. Elle raconte avec douceur : "Kon Chênh est un ancien village Mo Nam. Ici, les traditions sont vivantes : fête du nouveau riz, culte de la goutte d’eau, cérémonie du repiquage, gongs, danse xoang, chants des anciens…".

Depuis 2024, Y Tuân, connue comme l’une des meilleures cuisinières du village, reçoit des groupes venus de Dà Nang, Gia Lai, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, mais aussi de Chine, de Russie ou des États-Unis. "Ce que les visiteurs préfèrent, raconte-t-elle, c’est cueillir leurs légumes, désherber, puis cuisiner directement au jardin."

Elle maîtrise à la fois les recettes traditionnelles et des créations plus personnelles, tout en jouant un rôle d’intermédiaire dans la vente du ginseng local – une ressource précieuse qui ouvre de nouveaux horizons économiques.

Ces récits ne sont qu’un fragment d’un tableau plus large : 110 foyers, dont près de 90% sont Mo Nam, construisent ensemble un village de tourisme communautaire sur le plateau. Ils préservent l’art du tressage des paniers, du tissage de brocatelles, de la fabrication d’instruments traditionnels – des savoirs transmis de génération en génération – et aujourd’hui vendus au marché local, à l’espace économique nocturne de Mang Den ou emportés par les visiteurs aux quatre coins du pays.

Autrefois, les revenus provenaient principalement du riz de montagne, du manioc et de la patate douce. Aujourd’hui, grâce au café des hauts plateaux, aux homestay et aux activités d’expérience, de nombreuses familles gagnent 10 à 12 millions de dôngs par mois, leur assurant une vie plus stable et confortable. Le village compte actuellement huit familles exploitant des homestay.

Un rêve de tourisme durable

Si Kon Chênh attire autant, c’est pour l’arôme profond, la douceur amère et la pureté d’un café cultivé pendant trois ou quatre ans, soigneusement trié, et dont seuls les grains les plus denses sont conservés.

À 1.200 m d’altitude, porté par un sol généreux et un savoir-faire précis, ce café des hauteurs est devenu une spécialité recherchée. Ces dernières années, vingt et un foyers se sont associés à une coopérative pour développer une zone de production de 12 ha, avec l’ambition d’en étendre 30 ha supplémentaires d’ici 2025.

Le modèle de tourisme communautaire s’organise en groupes professionnels : hébergement, restauration, artisanat de vannerie, performances de gongs ou de danses xoang. Chacun trouve ainsi sa place, une source de revenus et une solidarité partagée. Des formations en accueil, en service, en communication numérique renforcent la professionnalisation du village.

Fin août, le Collège du tourisme de Huê a ouvert une formation en gestion et exploitation d’homestay, délivrant des certificats officiels aux familles de Kon Chênh.

Le Comité populaire de la commune de Mang Den a également lancé un plan de développement pour la période 2025-2030, visant à faire de Kon Chênh un espace culturel et gastronomique, un haut lieu du café et des festivals, tout en dynamisant la consommation des produits agricoles locaux.

Développer l’économie par le tourisme demande de la patience et de la ténacité. Lors de notre passage, les routes du village étaient encore en travaux, rendant les déplacements difficiles. Mais les habitants en sont convaincus : lorsque la route sera achevée, Kon Chênh accueillera plus encore de voyageurs.

