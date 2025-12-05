Le banh mi continue d’être honoré sur la carte gastronomique mondiale

Le banh mi ou le pain vietnamien est omniprésent, de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville en passant par chaque province et chaque ville. Il conquiert les fins gourmets à travers le monde grâce à l’harmonie parfaite entre les ingrédients de la garniture et la croûte croustillante.

>> La cuisine de rue vietnamienne a pignon sur rue au Sri Lanka

>> Le banh mi : 13 ans dans le dictionnaire Oxford

>> Les meilleurs plats de la street-food vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Récemment, le banh mi a figuré à nouveau parmi les 25 meilleurs sandwichs du monde selon CNN Travel, confirmant ainsi que cette spécialité de rue séduit de plus en plus les gourmets à l’échelle internationale. C’est la deuxième fois en un an que la cuisine de rue vietnamienne est mise à l’honneur par CNN.

Selon la description de CNN Travel, le pain vietnamien est l’héritage culinaire du colonialisme français. Et puis, le sandwich à la baguette a été réinterprété par les Vietnamiens selon leurs propres goûts. Aujourd’hui, les banh mi sont vendus sur des stands à presque chaque coin de rue à Hô Chi Minh-Ville et dans tout le Vietnam, et sont largement appréciés bien au-delà des frontières du pays.

Photo : VNA/CVN

La version classique est à base de porc, mettant en vedette le cha lua (pâté de porc vietnamien) accompagné de carottes râpées, de daikon au vinaigre, de coriandre fraîche, de mayonnaise et d’autres ingrédients. On trouve également des variantes avec du tofu ou du poulet à la citronnelle finement tranché. C’est croustillant, frais, savoureux, tout simplement délicieux.

Dans la liste de CNN Travel figurent également d’autres sandwichs célèbres comme le Katsu sando (Japon), la Torta ahogada (Mexique), le Tramezzino (Italie), le Shawarma (Moyen-Orient) ou le Hay Muffaletta (États-Unis).

Le pain vietnamien a été honoré à plusieurs reprises. En 2024, TasteAtlas - une encyclopédie des saveurs, atlas mondial des plats traditionnels, des ingrédients locaux et des restaurants authentiques - a classé le banh mi au 1er rang des 100 meilleurs sandwichs. TasteAtlas a également classé le banh mi dans la liste des 50 plats de rue de l’Asie, justifiant une nouvelle fois la renommée de ce plat.

Le mot "banh mi" dans les dictionnaires étrangers

Photo : VNA/CVN

Le 24 mars 2011, le mot "banh mi" est officiellement introduit dans le dictionnaire anglais Oxford. Dans ce dictionnaire, le banh mi est défini comme un type de sandwich baguette vietnamien, garni de viandes, de pâté et de légumes. Le terme lui-même vient du vietnamien, où "banh" signifie "pain" et "mi" signifie "blé". Cependant, le dictionnaire Cambridge donne une définition plus courte : "un type de sandwich long consommé au Vietnam". Ces définitions affirment plus clairement l’appréciation mondiale de ce sandwich aux couleurs du Vietnam.

Le banh mi à la viande de porc du Vietnam - un plat connu dans tous les coins du pays, séduit les clients étrangers par un mélange parfait entre gastronomie occidentale et saveurs vietnamiennes. Les Français ont apporté des baguettes au Vietnam mais c’est grâce à la créativité originale des Vietnamiens que le banh mi est devenu célèbre.

Le banh mi est aussi apprécié pour sa diversité. Ses ingrédients diffèrent à travers les différentes régions du pays. Le banh mi de Sài Gon est fait avec du hachis de porc cuit à la vapeur, celui de Dà Nang avec des tranches de hachis de poisson frit, celui de Hanoï avec du pâté.

Vân Anh/CVN