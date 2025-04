Vesak 2025 : Hô Chi Minh-Ville se prépare à accueillir un événement mondial

Cette annonce a été faite par le Vénérable Thich Duc Thiên, vice-président et secrétaire général du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam, lors d'une réunion consacrée aux questions socio-économiques. Un événement organisé le 17 avril par le Département de la sensibilisation et de l’éducation du Comité municipal du Parti, en collaboration avec le Service municipal de la culture et des sports.

Il s'agit de la quatrième fois que le Vietnam accueille cet événement d'envergure internationale, mais c'est la première fois qu'il se tient à Hô Chi Minh-Ville.

Placé sous le thème "Solidarité et tolérance pour la dignité humaine : la sagesse bouddhiste pour la paix mondiale et le développement durable", il proposera un riche programme d'activités culturelles, spirituelles et académiques. Les organisateurs prévoient d'accueillir plus de 1.200 délégués internationaux venant de 85 pays et territoires ainsi que plus de 1.500 délégués nationaux, attirant une participation estimée entre 50.000 et 100.000 personnes.

Des activités d'échanges culturels et diverses festivités débuteront dès le 2 mai, incluant des festivals et des célébrations pour le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

La cérémonie commémorative solennelle en hommage aux héros martyrs aura lieu l'après-midi du 6 mai sur le campus de l'Académie bouddhiste du Vietnam, et sera associée à un festival de lanternes florales.

Le vénérable Thich Duc Thiên a indiqué que les préparatifs du Vesak étaient pratiquement achevés. Le 16 avril, l'aménagement de la grande salle destinée à accueillir l'événement était presque terminé, avec une capacité prévue de 2.700 personnes.

VNA/CVN