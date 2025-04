Vesak des Nations unies 2025 : des célébrations sacrées et remarquables

Le parcours de vénération, d’installation et de contemplation des reliques du Bouddha Shakyamuni - trésor national de l’Inde - débutera officiellement à la pagode Thanh Tâm, relevant de l’Institut bouddhique du Vietnam, située dans le district de Bình Chánh, Hô Chi Minh-Ville, à 08h00 le 2 mai et se poursuivra jusqu’au 8 mai.

Le Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam (Vietnam Buddhist Sangha - VBS) accueillera le Vesak des Nations unies 2025 du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement international majeur constitue une opportunité pour le Vietnam de présenter au monde l’image d’un pays épris de paix, d’un peuple amical, solidaire et profondément humaniste. À travers ce festival, les amis internationaux découvriront une ville dynamique et créative, un Vietnam en pleine transformation, qui poursuit résolument son intégration mondiale, cinquante ans après la réunification du pays.

Lors de la conférence de presse consacrée au Vesak des Nations unies 2025, le Vénérable Thích Gia Quang, vice-président du VBS, a souligné que cet événement témoigne clairement de la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens en matière de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion.

C’est aussi une occasion pour la communauté internationale de mieux comprendre la richesse de la vie religieuse au Vietnam, ainsi que de reconnaître les réalisations des religions vietnamiennes, notamment du bouddhisme, ces dernières années.

Une édition pleine de singularités

Les activités parallèles du Vesak débuteront officiellement le 28 avril, avec une série d’événements culturels et de festivals remarquables : cérémonie d’hommage aux Héros et Martyrs à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, selon les rituels bouddhistes propres aux trois régions - Nord, Centre et Sud ; bain traditionnel du Bouddha ; nuit de lanternes pour la paix dans le monde ; exposition d’art bouddhique…

Selon le Vénérable Thích Gia Quang, la spécificité de cette édition du Vesak, comparée aux trois précédentes organisées au Vietnam, réside dans l’accueil solennel des reliques sacrées du Bouddha Shakyamuni, trésor national de l’Inde, grâce à l’accord des gouvernements vietnamien et indien, pour leur installation durant le festival.

Le parcours de vénération commencera à la pagode Thanh Tâm - Institut bouddhique du Vietnam (Binh Chanh, Hô Chi Minh-Ville), du 2 au 8 mai. Ensuite, du 9 au 13 mai, les reliques seront transférées au mont Bà Den, dans la province de Tây Ninh - une terre sacrée connue pour ses anciennes pagodes et haut lieu spirituel pour les délégations internationales.

Du 14 au 16 mai, les reliques seront transportées dans certaines rues de Hanoï, puis installées à la pagode Quán Su - siège central du VBS.

Du 17 au 21 mai, elles seront placées à la pagode Tam Chúc, dans la province de Hà Nam - ancien lieu hôte du Vesak 2019. À la fin du festival, elles seront solennellement raccompagnées en Inde.

Cette édition marquera également un moment sacré et historique : pour la première fois, le Vietnam organisera la procession de la relique du cœur du Bodhisattva Thích Quảng Đức - actuellement conservée à la Banque d'État du Vietnam – afin que les moines, nonnes et fidèles bouddhistes, vietnamiens comme étrangers, puissent la contempler. Il s’agit d’un événement profondément spirituel, symbolisant l’amour de la patrie et le sacrifice pour l’indépendance et la liberté du peuple. Cette relique précieuse incarne l’essence du bouddhisme vietnamien, désormais présentée à l’international.

Le lieu de vénération de cette relique sera le temple Quốc Tự (Vietnam Quốc Tự), situé au 244, rue "3 Février", Hô Chi Minh-Ville, du 3 au 11 mai.

Texte et photo : Minh Thu/CVN