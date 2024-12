Le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam célébré en Pologne

L'ambassade et le bureau de l'attaché de défense du Vietnam en Pologne ont organisé une cérémonie à Varsovie le 10 décembre pour marquer le 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (APV) (22 décembre 1944) et le 35 e anniversaire de la Journée de la Défense nationale (22 décembre 1989).

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam en Pologne Hà Hoàng Hai a déclaré que l'APV méritait d'être considérée comme une force politique spéciale, un bastion absolument loyal et digne de confiance des biens du Parti, de l'État et du peuple vietnamien.

En mettant en œuvre la politique étrangère cohérente du Vietnam, l'APV a activement promu ces dernières années l'intégration internationale et la diplomatie de défense aux niveaux bilatéral et multilatéral, a dit l’ambassadeur.

L'APV participe également activement aux missions de maintien de la paix des Nations unies, à la coopération internationale dans les domaines de la sécurité non traditionnelle, de l'aide humanitaire, de la recherche et du sauvetage et de la reprise après sinistre, contribuant ainsi à la création d'un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde, a-t-il indiqué.

Il a souligné que dans les relations amicales traditionnelles entre les deux pays, la coopération en matière de défense était l'un des piliers importants. Ces relations de coopération sont de plus en plus renforcées pour améliorer la capacité de défense des deux pays, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

De son côté, le vice-ministre polonais de la Défense Paweł Bejda a souligné que le gouvernement polonais attachait toujours de l'importance au renforcement des relations amicales traditionnelles avec le Vietnam. Les relations de coopération entre les deux ministères de la Défense des deux pays ont apporté des résultats significatifs et importants dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Il a exprimé son souhait de se rendre au Vietnam en tant que représentant de la direction du ministère polonais de la Défense, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (4 février 1950 - 2025) vise à renforcer davantage les relations de coopération entre les deux ministères de la Défense, notamment dans le partage de points de vue et l'échange de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel.

À cette occasion, il a souhaité voir l'APV continuer à se se développer et l'amitié traditionnelle entre les deux pays et les relations de coopération en matière de défense entre le Vietnam et la Pologne devenir de plus en plus pratiques et efficaces.

VNA/CVN