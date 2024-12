Célébration des 80 ans de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam en Australie

L'ambassade et le bureau de l'attaché militaire de Hanoï en Australie ont commémoré, le 9 décembre à Canberra, le 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (APV) et le 35 e anniversaire de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre 1989-2024).

Photo : Thanh Tu/VNA/CVN

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a souligné que l'APV n'est pas seulement une force militaire, mais symbolise également l'esprit de solidarité, de détermination et de patriotisme du peuple vietnamien.

L'APV joue un rôle important dans l'histoire du pays, car il contribue à protéger la Patrie et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Le diplomate a également reconnu les partenariats inestimables que le Vietnam a développés avec des pays du monde entier, dont l'Australie, et a déclaré que ces relations sont très importantes non seulement pour renforcer la capacité de défense de ce pays d'Asie du Sud-Est, mais également pour contribuer à consolider la sécurité et la stabilité régionales.

Il a hautement apprécié l'étroite coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Australie et s'est dit convaincu que les forces armées des deux pays disposent encore d'une grande marge de coopération dans les années à venir.

Photo : Thanh Tu/VNA/CVN

Pour sa part, l'attaché de défense du Vietnam dans ce pays océanique, le colonel Nguyên Ngoc Huy, a souligné qu'au cours des dernières années, l'APV a promu de manière proactive l'intégration internationale et la diplomatie de défense aux niveaux bilatéral et multilatéral, générant des résultats pratiques.

En outre, elle participe activement aux activités de maintien de la paix des Nations unies, à la coopération internationale dans les domaines de la sécurité non conventionnelle, de l'assistance humanitaire, de la recherche et du sauvetage et à la résolution des conséquences de la guerre, contribuant ainsi dignement à la construction d'un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde, a-t-il rappelé.

La diplomatie de défense est devenue l'un des piliers des relations extérieures et de la diplomatie d'État du Parti, un canal important pour créer et renforcer la confiance stratégique, construire et développer les relations amicales du Vietnam avec d'autres pays et organisations internationales, dans le but d'améliorer la position et le prestige du Vietnam, son peuple et l'APV, a-t-il ajouté.

Il a estimé que la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Australie se situe actuellement à un niveau très élevé et constitue un point positif et un pilier important des relations bilatérales.

La coopération militaire et de défense entre les deux parties continue de promouvoir les résultats obtenus et de se développer dans le contenu et la forme avec l'objectif orienté vers un développement solide et durable des liens entre les deux forces armées, dans le but de renforcer et de consolider le partenariat stratégique bilatéral.

L'officier a profité de l'occasion pour remercier le ministère de la Défense et le peuple australien pour leur soutien aux soldats de la paix vietnamiens, ainsi que le groupe des anciens combattants et l'Université de Nouvelle-Galles du Sud du pays océanique pour leur aide dans un projet de numérisation de l'information sur les soldats vietnamiens disparus pendant la guerre.

Lors d'un échange avec l'agence de presse vietnamienne, le professeur Carl Thayer de l'Académie des forces de défense australiennes de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud a apprécié la formation et le développement de l'EPV au cours des 80 dernières années, ainsi que son rôle dans la sauvegarde de l'indépendance du Vietnam.

Il a salué le professionnalisme, la créativité, la discipline et le fonctionnement de l'armée vietnamienne, notamment dans la coopération avec tous les pays et la participation aux activités humanitaires et de maintien de la paix.

VNA/CVN