Le secrétaire général du Parti poursuit sa visite de travail à Dông Thap

Poursuivant son programme de travail à Dông Thap, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a remis mercredi 11 décembre des cadeaux aux Mères-Héroïnes, aux invalides de guerre et aux familles bénéficiaires des politiques sociales dans cette province méridionale.

Lors de l’événement, il a rendu hommage aux héros morts pour la patrie et a exprimé sa profonde gratitude aux 80 délégués, dont des Mères-Héroïnes, des invalides de guerre et des membres des familles des martyrs.

Affirmant que la prise en charge des contributeurs à la révolution est une responsabilité sacrée du peuple, destinée à améliorer leurs conditions de vie, le leader du Parti a appelé les autorités locales à renforcer la mise en œuvre de politiques préférentielles pour les contributeurs à la révolution.

Il a exprimé son espoir que ces personnes continueront à promouvoir les traditions patriotiques et révolutionnaires, ainsi qu’à contribuer au développement socio-économique de Dông Thap, afin de faire de cette ville un modèle pionnier d’agriculture écologique, moderne et civilisée.

A cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a remis symboliquement trois salles de pratique d’enseignement STEM aux écoles secondaires des districts de Tam Nông, Châu Thành et Tân Hông. Il a souligné la nécessité de transformer fortement les méthodes pédagogiques pour encourager les élèves à s’auto-instruire, à se découvrir et à travailler en groupe.

Le même jour, le leader du Parti a inspecté la construction du projet d’autoroute Cao Lanh-An Huu. Il a demandé aux autorités de Dông Thap de se concentrer sur l’accélération de la mise en œuvre de ce projet afin de mettre l’ouvrage en service le plus rapidement possible, facilitant ainsi le transport des marchandises pour cette province et toute la région du delta du Mékong en général.

Le projet d’autoroute Cao Lanh (province de Dông Thap) - An Huu (province de Tiên Giang), d’une longueur de plus de 27 kilomètres, a été mis en chantier l’année dernière avec un investissement d’environ 252 millions d'USD.

