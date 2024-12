Le 80e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam célébré à l'étranger

Les ambassades et les bureaux des attachés de défense du Vietnam au Venezuela et au Mexique ont organisé des cérémonies pour célébrer le 80 e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2024) et le 35 e anniversaire de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre 1989-2024).

>> Le président souligne l’attention du Parti et de l’État pour l’armée

>> Les 80 ans de l'Armée populaire du Vietnam célébrés à l'étranger

Photo : VNA/CVN

Lors de l'événement organisé le 4 décembre, l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela Vu Trung My a passé en revue l'histoire et les réalisations de l'Armée populaire du Vietnam au cours des 80 dernières années ainsi que l'importance de la Journée nationale de la défense populaire.

Soulignant le développement continue des relations de défense entre le Vietnam et le Venezuela, il a déclaré que depuis 2013, les deux parties avaient organisé des échanges de délégations pour étudier l'art militaire et la guerre populaire. Des cours de formations en langue vietnamienne pour les stagiaires militaires vénézuéliens ont été hautement appréciés par le ministère de la Défense du Venezuela.

Le vice-président du Venezuela, Jorge Marquez, également président du Comité intergouvernemental Venezuela-Vietnam, a déclaré que le défunt président Hugo Chávez, le président Nicolás Maduro et les dirigeants du ministère vénézuélien de la Défense considèrent la doctrine de la guerre populaire du Vietnam comme une leçon précieuse pour les forces armées révolutionnaires du Venezuela.

Il a exprimé la volonté de continuer à promouvoir et à approfondir l'amitié traditionnelle et le partenariat global entre le Vietnam et le Venezuela, en particulier dans le domaine de la défense.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie similaire organisée le 5 décembre à Mexico, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique Nguyên Van Hai a souligné que la mise en œuvre de la politique étrangère cohérente du Vietnam a permis à l'Armée populaire du Vietnam de promouvoir l'intégration internationale et la diplomatie de défense tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Selon lui, la diplomatie de défense est devenue un pilier de la politique étrangère du Parti et de la diplomatie de l'État. Le Vietnam participe à de nombreux mécanismes multilatéraux de défense, entretient des relations de défense avec plus de 100 pays et a établi des bureaux d'attachés de défense dans 35 pays ainsi qu'auprès des Nations unies.

Le représentant du ministère mexicain de la Défense, le général de brigade José Filiberto Nuñez Salina a déclaré que le Mexique et le Vietnam partagent de nombreuses similitudes dans leur histoire de lutte pour la libération nationale, ainsi que des valeurs fondamentales telles que l'amour de la paix, l'indépendance et la souveraineté nationale.

L'amitié traditionnelles entre les deux pays disposent encore d'un grand potentiel de développement, notamment dans les domaines de la politique, de la défense et du commerce, a-t-il déclaré.

Auparavant, l'ambassade du Vietnam au Mexique a inauguré le 2 décembre le bureau de l'attaché de défense vietnamien, juste avant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

VNA/CVN