Le Vietnam participe activement aux activités de maintien de la paix

Le chercheur malaisien en histoire et politique internationale Enzo Sim Hong Jun, de l’Institut de Penang, a souligné les contributions de l’Armée populaire du Vietnam (APV) à la construction et à la sauvegarde du pays ainsi qu’aux activités de maintien de la paix de l’ONU.

Lors d’une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de l’APV (22 décembre 1944 - 2024) et du 35e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989 - 2024), le chercheur a affirmé le rôle important du Parti communiste du Vietnam dans la lutte pour l’indépendance nationale, d’abord contre le colonialisme français, puis contre l’impérialisme américain.

Revenant sur le processus historique du Vietnam pour conquérir son indépendance nationale, Enzo a déclaré que le président Hô Chi Minh avait pris la décision cruciale de créer l’Unité de propagande vietnamienne de l’Armée de libération, le prédécesseur de l’APV, le 22 décembre 1944. Le terme «Armée populaire», choisi par le président Hô Chi Minh, signifie une armée «du peuple et pour le peuple ».

Selon le chercheur, bien que le président Hô Chi Minh n’ait pas été témoin de la réunification du Vietnam, son esprit et ses précieuses leçons ont continué à vivre, guidant l’AVP dans sa lutte contre l’impérialisme américain.

Il a affirmé que le Parti communiste du Vietnam et le président Hô Chi Minh ont joué un rôle clé dans la lutte pour l’indépendance du Vietnam.

En ce qui concerne le rôle et les contributions de l’APV aux tâches humanitaires et aux missions de maintien de la paix de l’ONU, Enzo a estimé que l’APV joue un rôle important dans le rétablissement de la paix et de l’ordre dans certaines des régions les plus instables du monde, notamment Abyei, le Soudan du Sud et la République centrafricaine, ainsi qu’au sein du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU à New York.

Enzo a souligné le fait remarquable que plus de 20% des soldats de la paix du Vietnam sont des femmes. La participation des femmes aux activités de maintien de la paix de l’ONU est essentielle, car les femmes soldats peuvent servir de modèles et de ferventes défenseures des femmes locales qui ont souffert de la violence et des conflits. En outre, la présence de femmes permet aux opérations de maintien de la paix de mieux s’engager auprès des communautés locales pour distribuer l’aide humanitaire de l’ONU.

Il a souligné que dans le contexte de paix fragile de ces régions, en tant que l’un des principaux contributeurs aux missions de maintien de la paix de l’ONU, le Vietnam est devenu un modèle pour la communauté internationale en contribuant davantage aux missions humanitaires internationales et témoigne de la manière dont un pays en développement peut aider les nations moins développées à «semer les graines de la paix».

