L’ancien directeur du Département des routes blâmé pour ses méfaits

La commission a également rédigé des rapports pour proposer aux autorités compétentes de juger et de sanctionner plusieurs membres du Parti impliqués dans des violations et des manquements liés au projet de la zone urbaine de Dai Ninh et au travail du personnel dans la province de Lâm Dông, sur les hauts plateaux du Centre.

Elle a examiné les résultats de l’inspection de l’exécution des tâches liées à l’inspection, à la supervision et aux mesures disciplinaires du Parti, ainsi que les contrôles financiers des comités permanents et des comités d’inspection des comités provinciaux et municipaux du Parti, et la déclaration des biens et des revenus des fonctionnaires sous l’autorité du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti de la ville de Dà Nang et des provinces de Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu.

La Commission de contrôle a constaté que, parallèlement aux réalisations, il y avait des violations et des lacunes dans le leadership, la direction et l’organisation de l’inspection, de la supervision et de la discipline du Parti, la gestion et l’utilisation des finances et des biens du Parti, et la déclaration des biens et des revenus.

Après avoir examiné les résultats du contrôle des activités des organisations du Parti et des membres, la Commission de contrôle a constaté que le comité permanent du Comité provincial du Parti de Lang Son et ses membres permanents avaient des violations, des lacunes et des limites dans le leadership et la direction de l’élaboration et de la mise en œuvre des règlements de travail et des opérations des zones économiques aux postes-frontières et des points de passage frontaliers; ainsi que dans la direction du Département provincial de la Sécurité publique dans l’exercice de ses fonctions et tâches et dans la déclaration des biens et des revenus.

De même, le Comité permanent du Comité provincial du Parti de Vinh Long et ses membres permanents ont également montré des violations, des manquements et des insuffisances dans leur leadership et leur direction concernant l’élaboration et la mise en œuvre des règlements de travail, la gestion du personnel, la gestion et l’utilisation des terres dans les projets d’investissement non budgétaires de l’État, et la déclaration des biens et des revenus.

Les comités permanents des Comités du Parti de la 4e région militaire et de la Marine populaire du Vietnam, ainsi que leurs secrétaires et secrétaires adjoints ont également commis des violations, des manquements et des limites dans leur leadership et leur direction concernant l’élaboration et la mise en œuvre des règlements de travail, la gestion du personnel, la gestion et l’utilisation des terrains, des finances et des biens, la mise en œuvre des projets d’investissement, l’accomplissement des tâches assignées et la déclaration des biens et des revenus.

