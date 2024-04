Kon Tum : 120 plats à base de ginseng établissent un record national

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Comité populaire du district de Tu Mo Rông, l'événement de deux jours visait à mettre en valeur les plantes médicinales, à préserver ainsi le patrimoine culturel et à créer davantage de moyens de subsistance pour la communauté minoritaire ethnique locale Xo Dang.

Placé sous le thème "Cuisine médicinale - quintessence des montagnes et des forêts de Ngoc Linh", le concours a attiré 21 équipes, dont 11 de communes et de coopératives du district de Tu Mo Rông, et 10 autres en provenance du Laos, de Chine, de Suisse, ainsi que plusieurs associations et clubs de chefs nationaux.

Vo Trung Manh, président du Comité populaire du district de Tu Mo Rông, a indiqué que c'était la deuxième fois que le district organisait un concours culinaire mettant en avant les plats à base de plantes médicinales. Cette année, le concours a pris une dimension internationale. À travers cet événement, la localité espère faire connaître l'image et les bienfaits des plantes médicinales du district de Tu Mo Rông à un public plus large, national voire international, a-t-il déclaré.

Dans le cadre du concours, l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) a annoncé l'établissement d'un record national de 120 plats à base de ginseng pour le district de Tu Mo Rông.

Ce record a souligné la valeur, la qualité et l'attrait du ginseng de Tu Mo Rông par rapport à ceux cultivés dans d'autres régions. Après ce concours, le district publiera un livre de recettes de plats à base de ginseng de Tu Mo Rông, qui sera largement diffusé.

VNA/CVN