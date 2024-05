Foire Macfrut en Italie, une opportunité pour l’agriculture vietnamienne

L’ambassade du Vietnam en Italie a participé du 8 au 10 mai à la 41 e foire Macfrut, un événement international dédié aux fruits et légumes, à Rimini, dans la région Émilie-Romagne, avec un stand sur le thème "Vergers du Vietnam avec épices et herbes orientales".

>> Potentiel des produits agricoles vietnamiens en Italie

>> Fruits et épices vietnamiens à la foire commerciale internationale Macfrut 2023

Photo : VNA/CVN

Cette participation qui ne se limite pas seulement à une démonstration de capacités mais vise aussi à tisser des liens durables avec des partenaires potentiels, représente une fenêtre significative pour le secteur agricole vietnamien, en pleine phase de transformation et de modernisation.

En visitant le stand vietnamien, le président de Macfrut, Renzo Piraccini, a salué la participation continue du Vietnam à la foire et s’est dit prêt à soutenir et à coopérer afin que les localités et les entreprises des deux parties aient de nombreuses opportunités de réseautage et de coopération.

Lors de la session de jumelage des produits agricoles Vietnam - Italie organisée après la cérémonie d’ouverture du stand vietnamien, les représentants des agences et entreprises italiennes ont hautement apprécié le développement socio-économique exponentiel du Vietnam, y compris le secteur agricole.

Les autorités de la province de Rimini ont salué la présence des localités et des entreprises vietnamiennes, espérant que cette foire offrira aux deux parties l’occasion de discuter des potentialités de coopération agricole sur la base des documents de coopération agricole signés par les deux pays ainsi que des atouts de l’Émilie-Romagne en matière d’agriculture de haute technologie.

Renzo Armuzzi, représentant du ministère italien de l’Agriculture, a souhaité inviter les ministères et les entreprises vietnamiennes à visiter les modèles agricoles de haute technologie de l’Émilie-Romagne pour s’échanger sur les possibilités de coopération dans le domaine de la transformation, du stockage et du transport de produits agricoles.

En parallèle, les exposants vietnamiens ont visité et travaillé avec des partenaires italiens, notamment Unitec Group qui est spécialisé dans la fabrication de systèmes de calibrage, triage, conditionnement et travail des fruits et légumes frais, ou encore Nava Srl et McGarlet.

VNA/CVN