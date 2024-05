Le 1er Festival international du ginseng, des arômes et des plantes médicinales prévu à Hô Chi Minh-Ville

Photo : Tân Dat/CVN

Ce premier festival sur l'industrie du ginseng, des arômes et des herbes médicinales à l'échelle internationale vise à promouvoir, préserver et développer cette filière vietnamienne, en créant un environnement permettant aux entreprises du pays, de Hô Chi Minh-Ville en particulier, d'échanger et de coopérer avec d'autres unités nationales et internationales.

Premier événement international du secteur

S'exprimant lors de la conférence de presse, Lê Truong Duy, directeur adjoint du Service municipal des affaires étrangères, a souligné que l’industrie du ginseng, des arômes et des plantes médicinales constituait l'une des secteurs les plus concurrentiels du Vietnam. Ces produits sont exportés vers de nombreux pays et territoires du monde entier et jouent un rôle important dans le développement socio-économique et culturel.

Dans le Programme de développement du ginseng vietnamien à l'horizon 2030, avec vision jusqu'en 2045, qui vient d'être signé par le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, ont été définis des objectifs spécifiques et ambitieux, notamment la conservation du ginseng vietnamien à l'état sauvage, associée à la protection et au développement des forêts et à la conservation de la biodiversité forestière, l’élargissement des zones de culture, la production d'un ginseng vietnamien répondant aux normes et à l'origine claire, l’investissement et la construction d'installations de transformation préliminaire et en profondeur...

Photo : VNA/CVN

“L'événement vise à se concentrer sur la création d'un environnement où les grandes entreprises vietnamiennes et internationales puissent échanger des connaissances et promouvoir des produits de qualité qui contribuent à promouvoir les marques de ginseng, d'arômes et de plantes médicinales, au niveau national et international”, a souligné Lê Truong Duy.

“Ce sera l'occasion de découvrir divers produits de qualités, de participer à de nombreuses activités d'échange et de savourer une cuisine délicieuse. Le festival est aussi l'occasion de promouvoir les échanges commerciaux, contribuant au resserrement des bonnes relations entre le Vietnam, Hô Chi Minh-Ville en particulier, avec d'autres pays et territoires du monde", a ajouté Lê Truong Duy.

Participation de nombreux représentants étrangers

Selon le comité d'organisation, le festival réunira des représentants de nombreux ministères, branches centrales, localités et entreprises venues du Canada, des États-Unis, de la République du Corée, du Japon, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, de 20 villes et provinces du pays ainsi que 60 unités commerciales et coopératives. L'événement comprendra 32 stands internationaux, 25 stands vietnamiens avec près de 70 produits, ainsi qu'une quarantaine de stands de plats vietnamiens et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Principales activités prévues : espace d'exposition de ginsengs, de plantes médicinales vietnamiennes, pavillons nationaux, internationaux et zones gastronomiques, séminaire, programmes d'échanges culturels et artistiques, découverte de plats à base de ginseng.

Ce premier Festival international du ginseng, des arômes et des plantes médicinales de Hô Chi Minh-Ville promet d'offrir aux visiteurs une vision large et complète de cette filière peu connue, mais pourtant riche de promesses, via des expériences de dégustation et des rencontres enrichissantes avec les professionnels du secteur.

Tân Dat/CVN