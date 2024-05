Le district de Nui Thành à Quang Nam s'efforce de faire retirer son statut de "carton jaune"

>> Lutte contre la pêche INN : Binh Dinh traite strictement les bateaux sans licence

>> Trà Vinh met en œuvre des mesures drastiques contre la pêche INN

Nui Thành abrite une formidable flotte de 1.916 bateaux de pêche de différents types. Les pêcheurs locaux visent une capture totale de 48.000 tonnes de fruits de mer cette année.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre cet objectif et améliorer les pratiques globales de pêche, le district adopte plusieurs mesures clés. Tous les navires de pêche hauturière sont désormais équipés d'une suite complète de technologies, notamment des systèmes de positionnement, des machines de formatage, des radars et des appareils GPS.

De plus, ces navires sont soumis à des inspections rigoureuses de la part des gardes-frontières et des autorités compétentes avant de prendre la mer, garantissant ainsi leur conformité aux réglementations et aux meilleures pratiques.

Ces efforts à Nui Thành contribuent à l'objectif plus large de Quang Nam de capturer un total de 195.000 tonnes de fruits de mer cette année. La province mène un programme visant à moderniser les bateaux de pêche et à garantir que tous les navires hauturiers soient équipés d'outils de navigation essentiels tels que des appareils Icom et GPS, a déclaré le directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, Pham Viêt Tich.

VNA/CVN