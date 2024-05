Grand potentiel de développement des industries du ginseng et des plantes médicinales

Dans le cadre du 1 er Festival international du ginseng, des arômes et des plantes médicinales de Hô Chi Minh-Ville 2024, le Service municipal des affaires extérieures, en collaboration avec celui de l'agriculture et du développement rural, a organisé le 24 mai dans la mégapole du Sud un colloque international en la matière.

Photo : BTC/CVN

Il s’agissait d’un forum permettant aux experts et scientifiques prestigieux dans le domaine du ginseng et des plantes médicinales de partager des projets de recherche, des technologies avancées, ainsi que des applications des sciences et technologies dans la culture du ginseng, des arômes et des plantes médicinales.

L’évènement a contribué à améliorer la qualité des produits et leur efficacité économique, tout en rassemblant des initiatives et des solutions visant à améliorer les processus de culture, de production, de transformation et de conservation des produits. La réalisation de la politique de développement durable et de coopération internationale dans le secteur du ginseng, des arômes et des plantes médicinales au Vietnam est ainsi renforcée.

Ce colloque international, divisé en deux sessions, a réuni de nombreux experts, chercheurs et scientifiques nationaux et internationaux dans ce domaine.

Photo : BTC/CVN

En plus du programme principal du colloque, dans le hall, de nombreux stands d'exposition présentaient des produits de qualité à base de ginseng et de plantes médicinales. Cela a offert aux entreprises vietnamiennes et internationales des opportunités d'interagir et d'échanger leurs expériences, de promouvoir leurs produits et de rechercher des coopérations commerciales.

Fort potentiel



Selon les experts présents au colloque, le Vietnam a un fort potentiel pour le développement des industries du ginseng, des arômes et des plantes médicinales.

La médecine nationale traditionnelle et les plantes médicinales du pays enregistrent l'utilisation de 5.117 souches de plantes médicinales appartenant à 1.823 variétés de 362 familles de plantes aux vertus thérapeutiques permettant le traitement et la prévention de différentes maladies.

La production totale des plantes médicinales cultivées au Vietnam est estimée à environ 100.000 tonnes par an. Parmi elles sont répertoriées de nombreuses espèces précieuses, rares et endémiques qui ont à la fois une grande valeur économique et des usages médicinaux remarquables, telles que les ginsengs Ngoc Linh et Lai Châu, l'orchidée dorée, le panax notoginseng sauvage, le pin rouge…

Huit régions de culture majeures

Cependant, l'investissement reste encore limité. Les produits étant largement autosuffisants, on constate un manque de connectivité et surtout d'information sur le marché international. C'est pourquoi le gouvernement vietnamien a adopté et mis en place de nombreuses politiques et mesures incitatives en faveur de l'investissement dans la promotion de l'industrie du ginseng et des plantes médicinales.

Le Premier ministre a également approuvé le programme de développement de l'industrie pharmaceutique et des produits médicinaux du Vietnam jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045. L'objectif global est de la porter à une nouvelle hauteur, jusqu'au niveau 4 de l'échelle de classification de l'Organisation mondiale de la santé, dont la valeur marchande est dans le Top 3 de l'ASEAN, garantissant un approvisionnement adéquat et opportun en médicaments de qualité, sûrs et efficaces, à un prix raisonnable.

Selon le plan, les huit régions majeures dans la production de plantes médicinales du Vietnam sont les suivantes : Nord-Ouest, Nord-Est, delta du fleuve Rouge, Centre septentrional, littoral du Sud, hauts plateaux du Centre, Sud-Est et Sud-Ouest.

Photo : VNA/CVN

Développement de la marque



Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le développement du ginseng et de ses produits dérivés n'est pas à la mesure du potentiel et des atouts du Vietnam en raison du manque de sources de semences légales de qualité, de liens et de soutien mutuel, d'installations de transformation préliminaire, de transformation en profondeur et de promotion des marchés de consommation.

Face à cette situation, le 1er juin 2023, le Premier ministre a publié la Décision N°611 approuvant le programme de développement du ginseng vietnamien jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045, dans le but d'en développer une marque nationale à l'image de marque internationale.

Ainsi, les localités ayant un potentiel et des atouts en la matière telles que Kon Tum, Gia Lai (hauts plateaux du Centre) et Quang Nam (Centre) doivent se concentrer sur les investissements pour développer le ginseng, ainsi que sur les zones de concentration de matières premières de ginseng en s'efforçant d'atteindre environ 21.000 ha de culture d'ici 2030. Un soin particulier doit être accordé aux moyens de conservation, de développement, de transformation et de commerce des produits de base que sont les ginsengs Ngoc Linh et Lai Châu. L'organisation des activités de promotion commerciale et de présentation des produits sera également renforcée dans un avenir proche.

"Hô Chi Minh-Ville attend avec impatience les opinions, suggestions et retours d’expériences au sujet de l'application des sciences et technologies au processus de culture, de production, de transformation et de conservation du ginseng, des arômes et des plantes médicinales, ainsi que du potentiel de coopération internationale dans ce domaine. Vos partages contribueront à la réalisation de la politique de développement durable et de coopération internationale du Vietnam dans les industries du ginseng, des arômes et des plantes médicinales", a conclu Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Tân Dat/CVN