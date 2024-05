Les applications numériques destinées aux agriculteurs doivent être simples et compréhensibles

Photo: VNA/CVN

L'événement hybride a été co-organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), le Comité national pour la transformation numérique et le ministère de l'Information et de la Communication.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, qui est également vice-président permanent du Comité national pour la transformation numérique, a indiqué que les principales entreprises informatiques devraient jouer un rôle central dans ce processus, sur la base des informations et données nécessaires fournies par le secteur.

Il a ensuite chargé le secteur agricole de collaborer avec le ministère de la Sécurité publique pour accélérer l'enregistrement des navires de pêche, contribuant ainsi aux efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Traçabilité des produits

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a déclaré que son ministère avait travaillé avec d'autres ministères et secteurs pour intégrer des technologies numériques dans l'agriculture, comme la technologie de télédétection et des plateformes numériques au service de la traçabilité des produits.

Nguyên Hoài Nam, secrétaire général adjoint de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), a déclaré que la transformation numérique pourrait aider les entreprises aquatiques à réduire leurs coûts entre 7% et 25%.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Quôc Toan, directeur du Centre de transformation numérique et de statistiques agricoles du MARD, a insisté sur la nécessité de numériser les données en améliorant les plateformes numériques, les applications et les grands systèmes de données au sein du secteur. Cela permettrait une connexion et un partage de données transparents avec la base de données nationale et le centre national de données de manière unifiée et harmonieuse.

Cependant, comme nous l'avons entendu lors de la cérémonie, le processus de numérisation est désormais confronté à de nombreux défis, notamment une sensibilisation et des compétences limitées en matière d'application des technologies numériques, ainsi qu'une coordination et des liens insuffisants entre les parties prenantes telles que les agences de gestion de l'État, les scientifiques, les entreprises agroalimentaires, les entreprises technologiques, les coopératives et les agriculteurs.

Duong Trong Hai, représentant du Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), a suggéré d'investir dans des entreprises agricoles de premier plan prêtes à la numérisation. À leur tour, ils guideront les coopératives et les agriculteurs, créant ainsi un marché numérique.

VNA/CVN