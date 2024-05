Nghê An traite sévèrement les bateaux de pêche sans licence

La province de Nghê An (Centre) prend des mesures drastiques pour résoudre les problèmes de son industrie de la pêche, pour pouvoir faire retirer bientôt le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Au 30 avril 2024, Nghê An avait enregistré avec succès 2.318 de ses 3.462 navires de pêche, soit un taux de 90,37%. De plus, tous sont désormais inclus dans la base de données Vnfishbase. Au total, 935 navires de pêche, représentant 86,18% de ceux devant être certifiés, ont obtenu des certificats valides de sécurité alimentaire. Notamment, tous les navires de pêche actifs sont désormais certifiés. En outre, 1.052 sur un total de 1.085 navires ont été dotés d'équipements de surveillance de croisière (VMS).

Le Service provincial de l'agriculture et du développement rural a travaillé en étroite collaboration avec les gardes-frontières, les autorités des districts et des communes côtiers pour sensibiliser les pêcheurs et les entreprises de pêche à l'utilisation appropriée du système de documentation et de traçabilité électroniques des captures (eCDT) et intensifier le contrôle de l'entrée et de la sortie des navires de pêche dans les estuaires.

Les bateaux de pêche qui ne respectent pas les conditions d'exploitation ne seront pas autorisés à aller au large. Les autorités locales mobilisent les propriétaires de bateaux de pêche à appliquer strictement les réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les navires qui ont perdu leur connexion au système de surveillance des voyages depuis le 25 janvier, ainsi que les navires non enregistrés, sans permis et non autorisés, seront passibles d'amendes sévères.

