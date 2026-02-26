L'Australie rapatrie les familles de ses diplomates en poste en Israël

Publié par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, cet avis a également mis en garde contre les risques de conflit armé, de troubles civils et d'attentats terroristes. Il a exhorté les Australiens à reconsidérer tout voyage prévu en Israël, et a encouragé ceux qui s'y trouveraient déjà à quitter le pays tant que des vols commerciaux sont encore disponibles, compte tenu des risques d'annulation de vols et de fermeture de l'espace aérien. Cette décision fait suite à une mesure similaire prise par les États-Unis, qui ont rapatrié le personnel non essentiel de leur ambassade au Liban en début de semaine. Les médias libanais ont rapporté que des dizaines d'employés de l'ambassade américaine avaient quitté Beyrouth le 23 février. Ces évacuations interviennent alors que Téhéran et Washington doivent prendre part le 26 février en Suisse à leur troisième série de pourparlers nucléaires indirects, et ce dans le but de désamorcer les tensions militaires croissantes entre les deux pays dans la région.

Xinhua/VNA/CVN