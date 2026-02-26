Une fusillade fait 4 morts à bord d'un hors-bord intrus au large de la côte Nord de Cuba

Le navire, immatriculé en Floride sous le matricule FL7726SH, a été repéré en train de naviguer illégalement à environ un mille marin au nord-est du chenal d'El Pino, dans la province centrale de Villa Clara, selon un rapport officiel du ministère. Lorsqu'une unité de surface des gardes-frontières cubains s'est approchée pour identifier le bateau sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, ses occupants ont ouvert le feu sur les forces cubaines. Le commandant du navire a été blessé lors de l'attaque, a précisé le rapport. Au cours de l'échange de tirs, quatre personnes ont été tuées et six autres blessées à bord du navire étranger, a indiqué le rapport, ajoutant que les blessés avaient été évacués et avaient reçu des soins médicaux. Le ministère a réaffirmé la détermination de Cuba à protéger ses eaux territoriales, conformément au principe selon lequel la défense nationale est l'un des piliers fondamentaux de l'État cubain dans ses efforts pour défendre sa souveraineté et la stabilité régionale. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d'élucider les circonstances de l'incident. Aucun détail n'a été divulgué concernant l'identité des occupants du bateau ou les motivations possibles de leur incursion.

Xinhua/VNA/CVN