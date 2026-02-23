Trois morts et quatre blessés dans un accident de la route en Irlande du Nord

Un accident de la route survenu en Irlande du Nord a fait trois morts et quatre blessés, a indiqué, dimanche 22 février, le Service de police du pays.

>> Sénégal : sept morts dans un accident de la route au Centre

>> Japon : un mort et trois blessés dans un accident de la route

>> Côte d'Ivoire : au moins 14 morts et 21 blessés dans un accident de la route

Une collision entre trois voitures s'est produite à environ 22h20 (heure locale) samedi 21 février sur la route d'Armagh près du village de Moy, dans le comté de Tyrone. Selon la police, les victimes (une femme de 23 ans et deux hommes âgés de 31 et 48 ans) ont rendu l'âme sur place, tandis que quatre autres personnes ont été blessées, dont trois reçoivent actuellement des soins à l'hôpital. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident.

APS/VNA/CVN