icon search
mask
International / Politique
Le Premier ministre indien Narendra Modi attendu en Israël

Le Premier ministre indien Narendra Modi est attendu mercredi 25 février en Israël pour une visite officielle, a annoncé dimanche 22 février son homologue israélien Benjamin Netanyahu.

>> Trump annonce un "accord commercial" avec l'Inde

>> L'Inde et la Malaisie s'engagent à approfondir leur partenariat dans les semi-conducteurs

>> L'Inde et le Brésil signent un accord sur les minerais critiques et les terres rares

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'exprime à New Delhi.
Photo : ANI/VNA/CVN

"Il prononcera un discours à la Knesset et je suis sûr que vous y serez tous", a déclaré M. Netanyahu lors de l'ouverture du Conseil des ministres hebdomadaire.

Le chef du gouvernement israélien a salué le "resserrement" des liens entre les deux pays.

Il a notamment exposé sa "vision" d'un partenariat stratégique axé sur la "coopération économique, (...) diplomatique et la coopération en matière de sécurité".

M. Modi s'est déjà rendu une fois en Israël en tant que Premier ministre, en 2017, et Benjamin Netanyahu a effectué une visite en Inde l'année suivante.

AFP/VNA/CVN

#Narendra Modi #attendu #Israël

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top