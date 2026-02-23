Le Premier ministre indien Narendra Modi attendu en Israël

Le Premier ministre indien Narendra Modi est attendu mercredi 25 février en Israël pour une visite officielle, a annoncé dimanche 22 février son homologue israélien Benjamin Netanyahu.

>> Trump annonce un "accord commercial" avec l'Inde

>> L'Inde et la Malaisie s'engagent à approfondir leur partenariat dans les semi-conducteurs

>> L'Inde et le Brésil signent un accord sur les minerais critiques et les terres rares

Photo : ANI/VNA/CVN

"Il prononcera un discours à la Knesset et je suis sûr que vous y serez tous", a déclaré M. Netanyahu lors de l'ouverture du Conseil des ministres hebdomadaire.

Le chef du gouvernement israélien a salué le "resserrement" des liens entre les deux pays.

Il a notamment exposé sa "vision" d'un partenariat stratégique axé sur la "coopération économique, (...) diplomatique et la coopération en matière de sécurité".

M. Modi s'est déjà rendu une fois en Israël en tant que Premier ministre, en 2017, et Benjamin Netanyahu a effectué une visite en Inde l'année suivante.

AFP/VNA/CVN