Le Premier ministre libanais s'engage à éviter la guerre

"Cela ne sert en aucun cas nos intérêts, et nous n'accepterons pas que le Liban soit entraîné dans une nouvelle aventure ou une nouvelle guerre", a déclaré M. Salam lors d'un iftar organisé au Grand Sérail, siège du Premier ministre. M. Salam a exprimé l'espoir que "la raison, la sagesse et le patriotisme prévaudront, et que l'intérêt du Liban primera sur toute autre considération", soulignant que le Liban était sorti d'une guerre dévastatrice alors que les attaques israéliennes se poursuivaient, selon l'agence de presse officielle National News Agency. Il a ajouté que le cabinet avait établi les bases nécessaires pour résoudre les crises de longue date, notamment des décennies d'impunité, le détournement de fonds publics et le manque de responsabilité, qui ont érodé la confiance dans l'État au niveau national et international. Le Liban, qui se remet encore de la guerre transfrontalière dévastatrice entre Israël et le Hezbollah en 2024, craint qu'une guerre entre les États-Unis et l'Iran ne transforme à nouveau son territoire en champ de bataille. Malgré un accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël qui est entré en vigueur le 27 novembre 2024, l'armée israélienne continue de mener des frappes occasionnelles au Liban, affirmant qu'elles visent à éliminer les "menaces" du Hezbollah. Les forces israéliennes ont également maintenu leur présence à cinq positions clés le long de la frontière libanaise après l'expiration du délai fixé pour leur retrait complet, le 18 février 2025.

Xinhua/VNA/CVN