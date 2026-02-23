Malaisie : plus de 4600 personnes évacuées à Sabah en raison des inondations

>> Inde : dix morts dans des précipitations record dans la ville de Kolkata
>> Sri Lanka : au moins 31 morts dans des inondations
>> Indonésie : le bilan des inondations et des glissements de terrain monte à 442 morts
Selon le Secrétariat du Comité de gestion des catastrophes de l’État, le nombre de sinistrés a atteint 4.652 personnes dans l’État samedi soir 21 février, a précisé Bernama. Par ailleurs, dans un autre État oriental, le Sarawak, 63 personnes ont été évacuées vers un premier centre de secours. De son côté, le Département météorologique malaisien a indiqué mercredi dernier 18 février que des conditions humides devraient persister au Sabah et au Sarawak tout au long de la semaine, avec des précipitations attendues dans plusieurs régions après l’arrivée des vents de mousson.
APS/VNA/CVN