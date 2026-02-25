Brésil : le bilan des fortes précipitations dans le Sud-Est du pays s'élève à 30 morts

Les fortes pluies qui ont commencé lundi après-midi 23 février ont provoqué des glissements de terrain, fait déborder les rivières urbaines et renversé des arbres, endommageant des bâtiments et laissant des milliers de personnes sans abri, a déclaré le service local des pompiers. Les villes de Juiz de Fora et d'Uba ont été parmi les plus touchées, Juiz de Fora ayant décrété l'état de catastrophe mardi matin 24 février. Les opérations de sauvetage se poursuivent, selon les pompiers de l'Etat. Le gouverneur de l'État, Romeu Zema, a décrété trois jours de deuil officiel à travers Minas Gerais. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux aux familles qui ont perdu leur maison et leurs proches. Le gouvernement fédéral a dépêché des professionnels de santé et des troupes dans la région pour apporter leur soutien.

Xinhua/VNA/CVN