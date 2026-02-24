R. de Corée : l'ex-président Yoon fait appel de sa condamnation à perpétuité pour insurrection

L'équipe juridique de M. Yoon a déposé l'avis d'appel auprès du tribunal du district central de Séoul, qui l'avait condamné à la prison à perpétuité pour avoir dirigé l'insurrection. Selon la loi, le meneur d'une insurrection ne peut être condamné qu'à la peine capitale ou à la prison à perpétuité s'il est reconnu coupable. M. Yoon était accusé d'avoir orchestré l'insurrection en déclarant une loi martiale d'urgence anticonstitutionnelle alors qu'il n'y avait ni guerre, ni incident, ni urgence nationale équivalente. Il a également été accusé d'avoir mobilisé l'armée et la police sous loi martiale pour faire obstruction à la résolution de l'Assemblée nationale visant à lever cette loi martiale et d'avoir tenté d'arrêter des personnalités politiques clés, telles que les dirigeants des principaux partis politiques et le président du Parlement. La loi martiale d'urgence a été déclarée par M. Yoon dans la nuit du 3 décembre 2024, mais elle a été révoquée quelques heures plus tard par l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a confirmé une motion visant à destituer M. Yoon en avril dernier, le démettant officiellement de ses fonctions. M. Yoon a été inculpé en détention en janvier 2025 en tant que suspect d'être le meneur d'une insurrection, devenant ainsi le premier président en exercice à être arrêté et inculpé.

Xinhua/VNA/CVN