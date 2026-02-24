La Malaisie propose une limitation du nombre de mandats pour le Premier ministre

Ce projet de loi fait suite à l'annonce, le mois dernier, par le Premier ministre Anwar Ibrahim, de son intention de limiter le nombre de mandats à deux, dans un contexte de demandes croissantes d'amélioration de la gouvernance et de lutte contre la corruption. Dans une déclaration faite la semaine dernière, M. Ibrahim a affirmé que si le projet de loi était adopté, il serait le premier à s'y conformer, estimant qu'une période de dix ans est suffisante pour permettre aux personnes en fonction d'exercer efficacement leurs responsabilités. Auparavant, la coalition au pouvoir, Pakatan Harapan (PH), avait également inclus cette disposition dans son programme électoral pour 2022. Pour être adopté, le projet de loi nécessite l'approbation d'au moins deux tiers des législateurs, soit 148 des 222 sièges de la Chambre des représentants.

VNA/CVN