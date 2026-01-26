Israël accepte la réouverture limitée et sous conditions du point de passage de Rafah

Israël a accepté la réouverture limitée du passage frontalier de Rafah, réservée aux piétons et soumise à un mécanisme d'inspection israélien complet, a déclaré le 25 janvier au soir le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué.

>> Gaza : Donald Trump nomme Marco Rubio et Tony Blair à son Conseil de la paix

>> Le Vietnam accepte l’invitation à rejoindre le Conseil de la paix pour Gaza

>> Le Vietnam soutient le plan de paix pour Gaza et renforce le partenariat avec les États-Unis

Photo : Nguyên Tùng/CVN

Selon ce communiqué, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un plan en 20 points proposé par le président des États-Unis, Donald Trump. La réouverture du passage sera conditionnée au retour de tous les otages vivants et à ce que le communiqué décrit comme un effort à 100% de la part du Hamas pour localiser et ramener tous les corps des otages décédés.

Le communiqué indique que Tsahal mène actuellement une opération ciblée afin d'exploiter pleinement les renseignements recueillis dans le but de localiser et de ramener le corps de l'otage Ran Gvili. Une fois l'opération terminée, et conformément aux accords conclus avec les États-Unis, Israël procédera à la réouverture du passage de Rafah.

Situé à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, le poste-frontière de Rafah est un point de passage essentiel pour les personnes et les mouvements humanitaires entrant et sortant de Gaza. À la suite du dernier conflit, il est resté fermé malgré la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, Israël invoquant des raisons de sécurité.

Xinhua/VNA/CVN