Somalie : trois terroristes Shebab neutralisés par l'armée dans le Sud du pays

Selon SONA, les forces de l'armée ont intensifié leurs opérations dans les régions du Bas-Shabelle et du Moyen-Juba, ce qui a permis de neutraliser trois chefs importants du groupe. Dans un communiqué, l'armée a précisé que ces opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts soutenus visant à démanteler les réseaux financiers des Shebab, afin d'éradiquer leur influence économique et de protéger les biens et les vies des citoyens somaliens. L'armée somalienne poursuit, depuis plus d'un an, ses offensives contre les éléments du mouvement terroriste et a réussi, ces derniers mois, à reprendre le contrôle de plusieurs zones auparavant sous leur emprise, notamment dans le centre du pays.

