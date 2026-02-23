Pakistan : un mort et quatre blessés dans l'explosion d'une bonbonne de gaz

Au moins une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées dimanche 22 février dans une explosion de gaz dans la province méridionale du Sindh, dans le sud du Pakistan, ont déclaré les responsables du service d'urgence pakistanais.

L'incident s'est produit dans un immeuble résidentiel de Karachi, la capitale provinciale. L'explosion a été causée par une bonbonne de gaz et a déclenché un incendie, a précisé la même source. Les équipes de secours ont rapidement maîtrisé les flammes et procédé à des opérations de refroidissement et de recherche. Les blessés ont reçu les premiers soins sur place et ont été transportés vers un hôpital voisin.

APS/VNA/CVN