Pakistan : un mort et quatre blessés dans l'explosion d'une bonbonne de gaz

L'incident s'est produit dans un immeuble résidentiel de Karachi, la capitale provinciale. L'explosion a été causée par une bonbonne de gaz et a déclenché un incendie, a précisé la même source. Les équipes de secours ont rapidement maîtrisé les flammes et procédé à des opérations de refroidissement et de recherche. Les blessés ont reçu les premiers soins sur place et ont été transportés vers un hôpital voisin.
APS/VNA/CVN