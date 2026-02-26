Japon : les naissances reculent pour la dixième année consécutive

Le nombre de naissances au Japon a reculé pour la dixième année consécutive en 2025, selon des données publiées le 26 février par le ministère japonais de la Santé.

Au total, 705.809 bébés sont nés dans l'archipel l'an dernier, selon ces données préliminaires, soit une baisse de 2,1% par rapport à 2024. Ces statistiques incluent également les naissances de ressortissants étrangers au Japon ainsi que les bébés nés à l'étranger de parents japonais. Le Japon affiche l'un des taux de natalité les plus faibles de la planète et une population en déclin. "La baisse du taux de natalité et la diminution de la population constituent un état d'urgence silencieux qui érodera progressivement la vitalité de notre pays", a déclaré la Première ministre, Sanae Takaichi, la semaine dernière au Parlement.

APS/VNA/CVN