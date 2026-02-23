RDC : réouverture de la frontière terrestre avec le Burundi

>> Aide humanitaire : la RDC et l'ONU lancent un appel à un financement urgent de 1,4 milliard
>> RD Congo : plus de 350 cas de rougeole signalés dont cinq mortels
>> RDC : attaque de drones contre l'aéroport de Kisangani, huit engins neutralisés
Vital pour l'économie de la région, le poste frontière de Kavimvira, situé sur les rives nord du lac Tanganyika, entre Bujumbura et la cité congolaise d'Uvira, d'où le M23 soutenu par Kigali s'est retiré en janvier, a rouvert lundi 23 février à 08h00 locales (06h00 GMT), selon ces sources.
AFP/VNA/CVN