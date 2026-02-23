RDC : réouverture de la frontière terrestre avec le Burundi

La frontière terrestre entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Burundi a rouvert lundi matin 23 février après plus de deux mois de fermeture causée par une offensive du groupe armé M23 en décembre, ont indiqué à l'AFP les autorités locales congolaises et un responsable de la police burundaise.

Vital pour l'économie de la région, le poste frontière de Kavimvira, situé sur les rives nord du lac Tanganyika, entre Bujumbura et la cité congolaise d'Uvira, d'où le M23 soutenu par Kigali s'est retiré en janvier, a rouvert lundi 23 février à 08h00 locales (06h00 GMT), selon ces sources.

AFP/VNA/CVN