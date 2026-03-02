Italie: la croissance du PIB révisée à la baisse en 2025

La croissance de l'économie italienne a atteint 0,5% sur l'année 2025, un chiffre revu à la baisse par rapport à une première estimation (+0,7%) publiée fin janvier, selon les données publiées lundi 2 mars par l'Institut national des statistiques (Istat). Ce chiffre est toutefois en ligne avec les prévisions de l'Istat (+0,5%). L'ensemble de la zone euro a enregistré en 2025 une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,5%, supérieure aux attentes, selon les données officielles publiées fin janvier. "C'est une donnée provisoire, avant une communication de l'Italie à l'Union européenne", a tempéré lundi 2 mars le ministre de l'Économie, Giancarlo Giorgetti, dans un communiqué. La croissance italienne a été tirée par la demande nationale (+1,5 point) tandis que la contribution de la demande extérieure et de la variation des stocks a été négative, à respectivement -0,7 point et -0,2 point. Du côté de l'offre, la valeur ajoutée a augmenté dans l'industrie (+0,3%), la construction (+2,4%) et les services (+0,3%) tandis qu'elle a légèrement reculé dans l'agriculture et la pêche (-0,1%), précise l'Istat dans son communiqué. La dette de l'Italie a atteint 137,1% du PIB en 2025, contre 134,7% en 2024, selon l'Istat.

APS/VNA/CVN