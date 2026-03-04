Le seul moyen de faire cesser le conflit au Moyen-Orient

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré le 3 mars que le seul moyen de mettre fin au conflit était de mettre un terme à " l'agression " des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse hebdomadaire tenue dans une école de la capitale iranienne, Téhéran, qui a été endommagée à la suite des récentes attaques des États-Unis et d'Israël, tout en commentant les conditions préalables posées par l'Iran pour mettre fin à la guerre.

M. Baghaei a déclaré : "Cette agression militaire n'est pas notre choix. Notre choix a toujours été la diplomatie", ajoutant que l'appareil diplomatique iranien avait "courageusement" poursuivi la voie de la diplomatie avec le soutien du gouvernement et a fait de son mieux jusqu'au dernier moment pour éviter la guerre, mais que l'autre partie a décidé de déclencher une guerre.

"Le moyen de mettre fin à cette guerre est de mettre fin à l'agression. Le Conseil de sécurité des Nations unies a une responsabilité (à cet égard)", a-t-il déclaré.

M. Baghaei a déclaré que la communauté internationale devait prendre sa décision avant qu'il ne soit trop tard et que la guerre ne s'étende à toute la région de l'Asie occidentale.

Interrogé sur la possibilité que certains États arabes forment une coalition anti-iranienne avec les États-Unis, il a souligné que la politique de principe de Téhéran était de maintenir de bonnes relations avec ses voisins, soulignant que les actions de l'Iran contre les États-Unis ne reflétaient en aucun cas l'hostilité du pays envers les États de la région.

M. Baghaei a déclaré que l'Iran avait été attaqué injustement et sans aucune raison, avertissant que les "flammes" de la guerre se propageraient partout si les mesures nécessaires n'étaient pas prises.

Le 28 février au matin, des frappes aériennes conjointes américano-israéliennes sur Téhéran et d'autres villes iraniennes ont tué le guide suprême Ali Khamenei, ainsi que certains membres de sa famille, des hauts responsables militaires et des civils. L'Iran a riposté par plusieurs vagues d'attaques de missiles et de drones visant Israël et les bases américaines à travers le Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN