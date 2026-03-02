Amazon annonce 18 milliards d'euros d'investissement supplémentaires dans le "cloud" et l'IA en Espagne

Le géant américain du commerce en ligne et du numérique Amazon a annoncé lundi 2 mars un investissement massif de 18 milliards d'euros supplémentaires en Espagne, s'ajoutant à 15,7 milliards déjà officialisés en mai 2024 pour une période de dix ans. "Nous avons annoncé notre intention d'investir 33,7 milliards d'euros en Espagne (au total, ndlr) pour développer et soutenir l'infrastructure des centres de données, en offrant des capacités avancées d'IA et de +cloud+ aux organisations dans toute l'Europe", a indiqué Amazon dans un communiqué. "Dans un monde rempli d'incertitudes, notre pays est une valeur sûre", s'est félicité sur le réseau social X le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, à l'issue d'un entretien au Salon mondial du mobile (MWC) à Barcelone avec une délégation du groupe.

AFP/VNA/CVN