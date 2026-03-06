L'armée israélienne lance de nouvelles frappes aériennes "à grande échelle" contre l'Iran

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin 6 mars avoir lancé une vague de frappes aériennes "à grande échelle" contre les infrastructures gouvernementales iraniennes à Téhéran.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette annonce est intervenue quelques heures après que le chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a déclaré qu'Israël passait à la "phase suivante" de ses attaques contre l'Iran, dans le cadre de laquelle il "intensifiera ses frappes contre les fondements du régime et ses capacités militaires".

Depuis le lancement de l'opération conjointe américano-israélienne, les avions militaires israéliens ont mené environ 2.500 attaques et largué plus de 6.000 bombes, a précisé M. Zamir dans une déclaration télévisée.

Il a ajouté qu'environ 80% des systèmes de défense aérienne de l'Iran ont été détruits.

Xinhua/VNA/CVN