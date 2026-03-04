L'ambassade américaine au Koweït fermée "jusqu'à nouvel ordre"

L'ambassade des États-Unis au Koweït a annoncé le 3 mars qu'elle fermerait ses portes "jusqu'à nouvel ordre" en raison des "tensions régionales actuelles" , au quatrième jour du conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, l'ambassade a déclaré : "En raison des tensions régionales persistantes, l'ambassade des États-Unis au Koweït sera fermée jusqu'à nouvel ordre. Tous les rendez-vous consulaires de routine et d'urgence ont été annulés". Le 2 mars, le département d'État américain a exhorté les Américains à quitter immédiatement le Moyen-Orient "en raison de risques graves pour leur sécurité". Les endroits présentant des "risques graves pour la sécurité" comprennent Bahreïn, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Israël, la Cisjordanie et Gaza, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Syrie, les Émirats arabes unis et le Yémen.

Xinhua/VNA/CVN