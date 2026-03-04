Sergueï Lavrov déclare que les objectifs des États-Unis en Iran manquent de clarté

"Pour agir en tant que médiateur pertinent, il faut naturellement une compréhension claire de la direction dans laquelle les parties se dirigent. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas une telle clarté concernant les objectifs de nos collègues américains", a indiqué M. Lavrov lors d'une conférence de presse avec Erywan Yusof, deuxième ministre des Affaires étrangères de Brunei Darussalam. M. Lavrov a qualifié les frappes américano-israéliennes contre l'Iran d'acte d'agression et a appelé à une cessation immédiate des hostilités, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à ce que des sanctions soient imposées aux États-Unis et à Israël pour l'attaque contre l'Iran. "Nous ne voyons toujours pas de preuves que l'Iran ait développé des armes nucléaires, ce qui était la principale, sinon l'unique justification de ces actions", a précisé M. Lavrov. "Il existe une confirmation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de hauts responsables des services de renseignement américains. Il est clairement prouvé que l'Iran n'a pas produit ni tenté de produire des armes nucléaires".

Xinhua/VNA/CVN