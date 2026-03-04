Le PM cambodgien promet d'éliminer tous les centres d'arnaques en ligne d'ici le mois prochain

Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet des affaires Cambodge - ASEAN 2026 à Phnom Penh, affirmant que cette mesure visait à renforcer l'état de droit et à préserver davantage l'intégrité du climat d'investissement. "Nous avons travaillé délibérément pour créer un environnement opérationnel sûr et prévisible qui minimise le risque juridictionnel, renforce la confiance des entreprises et des investissements, accroît la compétitivité et assure la continuité des activités à long terme", a-t-il déclaré. Le pays d'Asie du Sud-Est a lancé une répression sans précédent à l'échelle nationale contre les réseaux d'escroquerie en ligne afin de maintenir la sécurité sociale, la sûreté et l'ordre public, et de restaurer l'image du royaume sur la scène internationale. Le ministre de l'Intérieur, Sar Sokha, a indiqué la semaine dernière que le Cambodge avait expulsé plus de 30.000 ressortissants étrangers soupçonnés d'escroquerie, tandis que plus de 210.000 autres avaient volontairement quitté le royaume après l'intensification des opérations contre les arnaques en ligne depuis juin dernier.

Xinhua/VNA/CVN