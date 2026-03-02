L'Algérie annonce une hausse de la production de pétrole de 6.000 bpj en avril

L'Algérie a annoncé dimanche 1er mars une hausse de la production de pétrole de 6.000 barils par jour (bpj) en avril, pour accompagner une reprise anticipée de la demande mondiale tout en préservant l'équilibre du marché. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, réunis au sein du groupe OPEP+, ont décidé à cette occasion d'augmenter leur production de pétrole de 206.000 barils par jour en avril. Cette annonce fait suite à une réunion virtuelle au cours de laquelle les pays membres, dont l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman, ont examiné la situation et les perspectives du marché mondial, selon un communiqué publié sur le site web de l'OPEP.

Xinhua/VNA/CVN