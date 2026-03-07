Les États-Unis approuvent la vente de 12.000 bombes aériennes à Israël

Le département d'État américain a déclaré vendredi 6 mars avoir approuvé une éventuelle vente militaire à Israël de munitions et de services de soutien connexes, dont 12.000 bombes aériennes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le montant de la transaction s'élève à quelque 151,8 millions de dollars, a-t-il dit dans un communiqué en précisant que l'État hébreu avait notamment demandé à acheter 12.000 bombes polyvalentes BLU-110A/B d'environ 450 kilos.

Le secrétaire d'État Marco Rubio "a déterminé et fourni une justification détaillée selon laquelle il existe une situation d'urgence qui nécessite la vente immédiate au gouvernement israélien des articles et services de défense susmentionnés dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis, renonçant ainsi aux exigences d'examen du Congrès prévues à l'article 36(b) de la loi sur le contrôle des exportations d'armes", a-t-il dit.

"La vente proposée améliorera la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures, renforcera sa défense nationale et servira de moyen de dissuasion contre les menaces régionales", a ajouté le département d'Etat.

La commande comprend également des services d'ingénierie, de logistique et d'assistance technique fournis par le gouvernement américain et des sous-traitants, ainsi que d'autres éléments connexes de logistique et de soutien au programme, a indiqué le communiqué.

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques massives contre l'Iran le 28 février, tuant le guide suprême iranien Ali Khamenei, plusieurs hauts responsables militaires et des centaines de civils. L'Iran a riposté par plusieurs vagues d'attaques à la roquette et au drone visant Israël et les intérêts américains dans tout le Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN