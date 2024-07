Lào Cai valorise deux spécialités culinaires du district de Bac Hà

Le Service des sciences et technologies de la province de Lào Cai, en collaboration avec le Comité populaire du district de Bac Hà, a organisé une conférence pour annoncer deux spécialités certifiées : Cốm Bac Hà (Jeune riz gluant vert de Bac Hà) et Bánh chưng đen Bac Hà (Gâteaux de riz gluant noir de Bac Hà). La propriété de ces marques appartient à 45 personnes et ménages éligibles.

>> Lancement des circuits de yoga Sa Pa 2024

>> La province de Lào Cai en marche vers un tourisme durable et prospère

>> Lào Cai : une forte hausse de la valeur d'import-export via les postes-frontières au 1er semestre

Photo : BLC/CVN

Le jeune riz vert Bac Hà est un plat traditionnel du peuple Tày, confectionné selon des méthodes traditionnelles qui garantissent des grains de riz flexibles, une couleur verte naturelle et un arôme riche. Il est généralement fabriqué à partir de riz gluant de montagne, dont les grains sont brillants et verts. Le côm est enveloppé dans des feuilles dong (Phrynium placentarium) fraîches pour une conservation longue durée tout en préservant son arôme et sa souplesse.

Quant au bánh chưng đen, c'est également une spécialité culinaire de la région, composée de nombreux ingrédients parmi lesquels se distingue la poudre de charbon de bois, qui lui confère une saveur unique et rafraîchissante. Le bánh chưng đen Bac Hà, enrichi de saveurs grasses de poitrine de porc et de riz gluant des régions montagneuses, constitue ainsi un produit touristique unique.

Produits clés et bénéfiques

Ces dernières années, le cốm Bac Hà et le bánh chưng đen Bac Hà se sont imposés comme des produits clés et bénéfiques, contribuant à la réduction de la pauvreté, à la construction de nouvelles régions rurales et au développement socio-économique local. En réponse aux besoins exprimés par la population et les collectivités locales, la création des marques de certification pour le bánh chưng đen Bac Hà et le cốm Bac Hà s'avère indispensable.

Le projet, mené de juin 2022 à juin 2024, inclut les étapes suivantes : collecte de documents et enquêtes, prélèvement d'échantillons, élaboration des critères d'enregistrement des marques de certification, sélection d'une organisation de certification pour reconnaître ces deux plats, conception d'un modèle de marque de certification et d'un système de promotion des produits, développement et promulgation de réglementations sur la gestion et l'utilisation des marques de certification, et préparation des dossiers d'enregistrement des marques de certification des produits.

Photo : BLC/CVN

Après deux années de mise en œuvre du projet et suite à une période d'évaluation et d'approbation des documents, l'Office national de la propriété intellectuelle du Vietnam a délivré un certificat de droit d'utilisation de la marque bánh chưng đen Bac Hà à 20 personnes et ménages éligibles.

Parallèlement, un certificat de droit d'utilisation de la marque cốm Bac Hà a été octroyé à 25 personnes et ménages éligibles. La durée d'utilisation de la marque cốm Bac Hà est spécifiée dans le certificat correspondant. Les individus et ménages concernés sont tenus de respecter les réglementations en vigueur et de contribuer financièrement à l'utilisation des marques de certification, le cas échéant, conformément à la réglementation en place.

Ces marques garantissent la qualité et l'authenticité des produits, renforçant ainsi leur valeur et élargissant leur marché de consommation, ce qui contribue au développement économique de la région.

Phan Phuong/CVN