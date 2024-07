Approbation de la planification de la protection de l'environnement pour 2021-2030

>> Les parcs éco-industriels gagnent du terrain au Vietnam

>> Les entreprises doivent se transformer pour soutenir leurs exportations

>> Le marathon international de Hâu Giang diffuse un message de protection de l'environnement

L'objectif est de prévenir et de contrôler de manière proactive la pollution et la dégradation de l'environnement ; d'améliorer la qualité de l'environnement; de prévenir le déclin et d'améliorer la qualité de la biodiversité, afin de garantir le droit des personnes à vivre dans un environnement sain, sur la base d'un aménagement spatial rationnel et d'un zonage de gestion de la qualité de l'environnement.

Photo : CTV/CVN

La planification vise également à créer d'espaces protégés, de réserves naturelles et de zones de conservation de la biodiversité ; à construire des zones centralisées de traitement des déchets aux niveaux national, régional et provincial ; à mettre en place un réseau de surveillance et d'alerte environnementale à l'échelle nationale et provinciale. Elle se penche également sur le développement socio-économique durable vers une économie verte, une économie circulaire, une économie à faible émission de carbone, en harmonie avec la nature, respectueuse de l'environnement et répondant de manière proactive au changement climatique.

Dans le cadre du projet de planification, d'ici 2050, le Vietnam vise à atteindre une bonne qualité environnementale, à garantir un environnement de vie sain à sa population, à conserver efficacement la biodiversité et à maintenir l'équilibre écologique. Il répondra également activement au changement climatique et progressera vers un développement durable grâce à une transition verte basée sur le développement de l'économie circulaire, de l'économie verte et de l'économie à faible émission de carbone, avec pour objectifs d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et d'assurer la sécurité environnementale associée avec le développement socio-économique rapide et durable.

Des solutions pour mettre en œuvre la planification ont été proposées, telles que le renforcement de la sensibilisation du public, le perfectionnement des mécanismes, des politiques et des lois relatifs à la protection de l'environnement, la réforme des formalités administratives, le renforcement de l'application des politiques et des lois sur la protection de l'environnement, l'application des avancées scientifiques et technologiques et de la transformation numérique, et le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, etc.

VNA/CVN