Projet de quintupler la capacité d'accueil de l'aéroport de Cà Mau d'ici 2030

>> Cà Mau propose la mise à niveau de son aéroport

>> L'exploitation d'avions d’Embraer à l'aéroport de Cà Mau à l'étude

>> D'ici 2030, l'aéroport de Cà Mau pourra accueillir des avions modernes

Photo : VNA/CVN

L'aéroport accueillera un million de passagers par an d'ici 2030, contre 200.000 actuellement et trois millions à l'horizon 2050.

Actuellement, l'aéroport ne dispose que d'une piste pour les ATR72 ou équivalents, et une seule liaison vers Hô Chi Minh-Ville, avec quatre vols par semaine.

Selon ce plan, l'aéroport sera utilisé à la fois par des avions civils et militaires.

L'aéroport passera de 3C à 4C (normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale) pour pouvoir accueillir 1.000 tonnes de fret par an d'ici 2030 et 3.000 tonnes à l'horizon 2050.

Il sera capable d'accueillir des A321, A320 et équivalents d'ici 2030, et s'étendra pour couvrir 184,44 ha d'ici 2030 et 244,43 ha à l'horizon 2050.

La Société aéroportuaire du Vietnam estime que plus de 2,25 billions de dôngs (88,4 millions d'USD) seront nécessaires pour moderniser l'aéroport de Cà Mau d'ici 2030, à l'exclusion des dépenses liées au nettoyage du site.

VNA/CVN