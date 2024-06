Lancement des circuits de yoga Sa Pa 2024

>> La dixième Journée internationale du yoga à Binh Thuân

>> Cân Tho cherche à resserrer ses liens avec l'Inde via le yoga

>> Quang Ninh célèbre la Journée internationale du yoga 2024

Photo : VNA/CVN

Le point culminant de l'événement, l'un des nombreux événements organisés à travers le pays pour célébrer la 10e Journée internationale du yoga (21 juin), a été une représentation de 500 professeurs de yoga et yogis vietnamiens et étrangers.

Cela a offert à Lào Cai l'occasion de présenter à ses amis nationaux et étrangers la beauté de Sa Pa, une célèbre attraction touristique avec des paysages naturels à couper le souffle et de riches valeurs culturelles de nombreux groupes ethniques minoritaires, qui constitue une toile de fond parfaite pour une expérience de yoga rajeunissante et immersive. .

Roshan Lepcha, de l'ambassade de l'Inde au Vietnam, a déclaré que cette année, la Journée internationale du yoga, sur le thème "Le yoga pour soi et la société", vise à souligner que pour l'individu, le yoga favorise l'unité de l'esprit, du corps et de l'âme, et que pour la société, il apporte l'harmonie entre les humains et la nature.

Les participants à l'événement ont eu la chance de profiter d'une exposition d'espaces de méditation de Sa Pa, ainsi que de produits de bien-être de Lào Cai.

À cette occasion, la province a introduit de nouveaux circuits de yoga pour 2024, qui offrent aux visiteurs une expérience de yoga et de méditation dans des destinations touristiques locales populaires telles que le site touristique de Ham Rông, le complexe de tourisme spirituel Fansipan Legend et la vallée de Muong Hoa.

VNA/CVN