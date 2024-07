Plus de 3.000 affaires liées à la corruption, à l'économie et à la contrebande détectées

Les forces policières ont découvert plus de 3.000 affaires liées à la corruption, à l’économie et à la contrebande, impliquant plus de 4.900 personnes, au cours du premier semestre de cette année, a déclaré lundi 8 juillet à Hanoï le général de corps d’armée Trân Quôc To, vice-ministre de la Police, à la presse.

Le nombre de dossiers et de prévenus a augmenté respectivement de 21,63% et 47,12% en glissement annuel, a dit le général de corps d’armée Trân Quôc To lors du point presse tenu le 8 juillet à Hanoï.

La lutte contre la criminalité s'est intensifiée à mesure que le ministère de la Sécurité publique a découvert les méthodes toujours plus complexes utilisées par les criminels. Au cours des six premiers mois, le ministère a ouvert des enquêtes sur plus de 22.022 affaires pénales liées à l'ordre social, soit 3,36% de plus que l'objectif fixé par l'Assemblée nationale.

Le ministère a accéléré les enquêtes et le traitement des cas majeurs et des nouveaux cas, a déclaré le vice-ministre Trân Quôc To.

Les forces policières ont pris des mesures drastiques pour mettre en œuvre le projet de développement d’applications de données sur les résidents, d’identification électronique et d’authentification pour servir la transformation numérique nationale au cours de la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030 (Projet 06). Le taux de fourniture de services publics en ligne au cours de cette période a atteint 97,13%. Concernant les opérations de secours, le ministère a réalisé 581 sauvetages et sauvé 362 personnes.

Des progrès ont également été constatés dans le travail de communication, la construction et le perfectionnement des institutions et du droit, les affaires extérieures et la coopération internationale, la construction du Parti et le travail du personnel, a déclaré le vice-ministre Trân Quôc To. Au cours de cette période, pas moins de 46.242 collectifs et individus ont été honorés pour leurs performances exceptionnelles, a-t-il conclu.

