Pour améliorer davantage le marché du travail

Au cours des six premiers mois de 2024, le marché du travail présente des points positifs. La population active âgée de 15 ans et plus a atteint près de 52,5 millions de personnes, soit une augmentation de 196.600 personnes par rapport à la même période en 2023.

Pham Hoài Nam, directeur du Département des statistiques de la population et du travail, a déclaré que le Vietnam était toujours dans une période de structure démographique d’or, avec une population en âge de travailler abondante qui augmente chaque année, ce qui constitue un avantage pour compléter les forces de travail, y compris les travailleurs salariés.

Au total, au cours des six premiers mois de 2024, les travailleurs employés ont atteint 51,4 millions de personnes, soit une augmentation de 195.800 personnes par rapport aux six premiers mois de 2023.

Cependant, le marché du travail est toujours confronté à de nombreuses difficultés et défis. Selon M. Nam, la qualité des travailleurs laisse encore à désirer, ne répondant pas à la demande de travail d'un marché du travail moderne, flexible, durable et intégré (plus de 70% des travailleurs n'ont pas été formés au niveau élémentaire ou supérieur).

En particulier, le marché du travail n’a pas connu une grande amélioration car le nombre de travailleurs informels occupant des emplois précaires et instables représente encore une proportion importante, environ plus des trois cinquièmes du nombre total des travailleurs du pays.

L'Office général des statistiques a également souligné qu'au cours des six premiers mois de 2024, le nombre d'entreprises suspendant temporairement leurs activités pendant une certaine période s'élevait à 71.400, soit une augmentation de 18,6 % par rapport à la même période de 2023. En moyenne, près de 18 400 entreprises se retirent du marché chaque mois.

Outre les difficultés liées à l'environnement des affaires externe, les entreprises sont également confrontées à des problèmes internes tels que la faible compétitivité, les difficultés d'accès aux capitaux et aux marchés. Par conséquent, le manque de travailleurs ce trimestre est plus important que le trimestre précédent.

De plus, le revenu mensuel moyen des travailleurs a diminué, le taux de chômage parmi les personnes en âge de travail a augmenté.

Afin que le marché du travail se redresse durablement et garantisse la vie des travailleurs, la directrice générale Nguyên Thi Huong a déclaré que l'Office général des statistiques proposait un certain nombre de solutions. L'office souhaite que le gouvernement continue à mettre en œuvre efficacement des politiques d’assistance aux entreprises et aux travailleurs, à lancer des programmes pour stimuler la demande intérieure, à soutenir la promotion du commerce et chercher à exploiter de nouveaux marchés et de nouvelles commandes pour les entreprises.

Le gouvernement devrait continuer à améliorer le système de gouvernance du marché du travail approprié, se concentrer sur l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’expansion des infrastructures éducatives pour offrir des opportunités d’apprentissage à un plus grand nombre de personnes.

