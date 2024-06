La province de Lào Cai en marche vers un tourisme durable et prospère

Située dans le Nord-Ouest du Vietnam, la province de Lào Cai valorise ses atouts naturels et culturels pour promouvoir un tourisme durable. En accueillant plus de 3,5 millions de visiteurs, soit 41,6% de son objectif annuel, elle bénéficie d’une dynamique d’innovation soutenue par la communauté locale.

Le district de Bac Hà, au sein de la province, compte plus de 100 établissements d’hébergement pouvant recevoir jusqu’à 3.000 clients par jour. Le homestay de Vàng Van Tân, situé à Na Lo, commune de Tà Chai, se distingue par son expérience riche. Sa maison traditionnelle Tày sur pilotis peut accueillir environ 60 personnes chaque nuit. En plus des services de restauration, ce homestay propose diverses activités culturelles traditionnelles qui captivent les visiteurs.

"Nous entretenons régulièrement la maison, modernisons les meubles et les infrastructures pour offrir un accueil de qualité aux touristes. Les visiteurs ont ainsi l’opportunité de découvrir notre culture locale et de savourer des plats traditionnels", partage Vàng Van Tân.

Objectifs clairs et mesures innovantes

Pour attirer davantage de touristes, les localités de la province ont mis en œuvre diverses activités, événements culturels et festivals uniques. La promotion touristique s’est intensifiée grâce à des objectifs clairs et des mesures innovantes, comme l’explique Bùi Van Vinh, responsable du Service de la culture et de l’information du district de Bac Hà.

"Nous croyons fermement qu’offrir un service de qualité est essentiel pour fidéliser les visiteurs. Pour cela, nous avons développé plusieurs stratégies, notamment le soutien aux familles souhaitant ouvrir des homestays. De plus, nous organisons des visites pour étudier des modèles efficaces dans d’autres districts de notre province ainsi que chez nos voisins", a-t-il dit.

Approche responsable

Pour renforcer la qualité du tourisme, les autorités locales de Lào Cai ont récemment intensifié la sensibilisation des habitants à une approche responsable axée sur la protection de l’environnement. Parallèlement, le tourisme dans cette région connaît une croissance soutenue grâce à des initiatives de coopération tant nationales qu’internationales.

Lào Cai participe activement à plusieurs programmes de coopération, notamment le programme du couloir économique Lào Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh (Vietnam) et Yunnan (Chine), ainsi que le programme de coopération touristique entre les huit provinces du Nord-Ouest et Hô Chi Minh-Ville, en plus d’une collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine (France). En parallèle, la province élargit son offre touristique en développant de nouvelles destinations attrayantes.

"Dans un avenir proche, nous prévoyons plusieurs initiatives pour attirer les visiteurs. Le district de Bac Hà organisera le Festival des hauts plateaux blancs, mettant en valeur les montagnes et cascades de Sapa, Y Tý, Bát Xát, et autres. Nous sommes également engagés dans le développement du tourisme communautaire et écologique pour enrichir l’expérience touristique et attirer des visiteurs nationaux et internationaux. De plus, nous prévoyons d’organiser un Salon international du tourisme en 2024", précise Lai Vu Hiêp, directeur adjoint du Service provincial du tourisme.

Lào Cai ambitionne d’accueillir cette année 8,5 millions de visiteurs et de générer un chiffre d’affaires dépassant les 27.000 milliards de dôngs (plus de 1 milliard d'USD). Son objectif est de figurer parmi les dix destinations touristiques les plus attractives du Vietnam.

