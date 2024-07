L'Association de transformation digitale Vietnam - Japon voit le jour

Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

L'Association devrait devenir une passerelle pour promouvoir les liens entre les entreprises informatiques vietnamiennes et japonaises ainsi que pour renforcer la coopération et le partage d'initiatives et de solutions technologiques de pointe entre les deux pays.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné que la création de la VADX JAPAN a marqué une étape de développement des entreprises vietnamiennes spécialisées dans les technologies de l'information au Japon.

Il a émis son souhait que cette association serve de passerelle pour renforcer les liens entre les entreprises informatiques vietnamiennes au Japon, contribuant au développement de la coopération et du développement des deux pays.

Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

Selon le président de la VADX JAPAN, Dô Van Khac, son association organisera des activités stimulant l'innovation, le transfert technologique, la recherche, le développement et l'application de technologies numériques avancées pour ses membres.

Les membres de la VADX JAPAN en particulier et les entreprises des technologies de l'information vietnamiennes au Japon en général bénéficieront d'avantages dans l'amélioration de la compétitivité internationale, la promotion des investissements et l'établissement d'une coopération avec les entreprises, les autorités et les organisations japonaises, a estimé le responsable.

L'Association de transformation digitale Vietnam - Japon s'est fixé pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires total de 1.000 milliards de yens, soit près de 7 milliards d’USD, en 2033.

