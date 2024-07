Le Vietnam et le PNUD discutent de la promotion des pratiques agricoles circulaires

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam ont coprésidé, le 8 juillet, à Hanoï une conférence de dialogue politique pour discuter du renforcement de la coopération internationale et de la coordination multisectorielle dans le cadre d'une politique de l’économie circulaire dans l’agriculture.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a souligné l'engagement du Vietnam en faveur d'une économie circulaire, soulignant les politiques et directives existantes, notamment l'article 142 de la Loi de 2020 sur la protection de l'environnement.

Le secteur agricole a favorisé l'application et la mise en œuvre de l'agriculture circulaire, explicitement abordée dans la stratégie 2021-2030 pour une agriculture et un développement rural durables (avec une vision jusqu'en 2050), et un programme promouvant l'application et le transfert des sciences et technologies pour une économie agricole circulaire d’ici 2030, a-t-il déclaré.

Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a salué les efforts du Vietnam pour remplir ses contributions déterminées au niveau national (NDC) – engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris.

Elle a reconnu les avantages multiformes de l’agriculture circulaire : répondre aux objectifs en matière de changement climatique, améliorer la compétitivité économique et protéger la santé humaine et les écosystèmes.

Elle a appelé à une collaboration plus étroite pour construire et mettre en œuvre des politiques d’économie circulaire. Cela implique de garantir une répartition équitable des investissements, de favoriser le partage des connaissances et la coopération, et de tirer parti du pouvoir des chaînes de valeur agricoles et des sciences et technologies pour des campagnes de communication de sensibilisation.

Le PNUD, a-t-elle réaffirmé, reste déterminé à soutenir le gouvernement vietnamien dans ce voyage.

Des représentants d'organisations internationales et non gouvernementales, du secteur privé, de ministères et d'agences ont partagé leurs points de vue sur les mécanismes de coopération internationale, la coordination interdisciplinaire pour promouvoir les pratiques agricoles circulaires et des études de cas réussies.

Les participants ont souligné les partenariats public-privé contribuant au succès de l'agriculture circulaire, le secteur privé appliquant la science et la technologie pour faire avancer les initiatives pertinentes.

